VERSO IL VOTO

"Biondelli occhio al piombo", intimidazione a candidata Pd

Il Pd denuncia "minacce gravissime" a una aspirante consigliera comunale di Borgomanero. Il post è di un esponente di una lista di centrodestra. Borghi: "È semplicemente indegno ciò che è stato scritto e porta il dibattito politico su di un terreno pericolosissimo"

“Occhio al piombo in arrivo”. Per questa frase, pubblicata su Facebook e rivolta alla capolista Pd a Borgomanero (Novara) Sonia Biondelli alle Amministrative del 12 giugno, insorge il partito locale che parla di “minacce gravissime”. La questione nasce dall’intervento sui social della candidata dem sul miglioramento dell’area cani cittadina, sul quale Massimino Cerutti, consigliere comunale di maggioranza, candidato per la lista “Il Borgo” nella coalizione di centrodestra e vicino al sindaco di Borgomanero Sergio Bossi, è intervenuto con il commento: “Eccolo il soldato Sonia mandato all’attacco delle linee nemiche. Occhio al piombo in arrivo”. Un commento che ha scosso il Pd locale: “Noi deprechiamo ogni forma di violenza, soprattutto quelle social”. Biondelli si dice “indignata, amareggiata e avvilita. Ho ricevuto minacce ed intimidazioni pesantissime. Il tutto è scaturito a seguito di un mio post su Facebook che parlava della possibilità di avere una migliore area cani per la nostra città. La violenza verbale sui social è intollerabile soprattutto se fatta da chi dovrebbe rappresentare i cittadini con serietà e moderazione. Vado avanti a testa alta e oggi stesso sporgerò denuncia presso le autorità competenti”.

Per il segretario dem di Borgomanero Hassan Pagano, l’intervento del candidato di centrodestra “è una caduta di stile, un commento violento e fuori luogo, non degno di un rappresentante del popolo in consiglio comunale” per il quale “il signor Cerutti” deve chiedere “umilmente scusa. Il sindaco Bossi prenda immediate distanze e lo inviti a ritirarsi dalla corsa elettorale”.

Solidarietà espressa anche da Enrico Borghi, parlamentare ossolano e responsabile per il Nazareno delle Politiche per la Sicurezza: “Siamo vicini a Sonia Biondelli per le gravissime frasi rivoltele da un esponente di una lista civica vicina al centrodestra. È semplicemente indegno ciò che ha scritto e porta il dibattito politico su di un terreno pericolosissimo”. Il deputato, componente del Copasir chiede “scuse immediate da parte dell’estensore di un simile delirante messaggio visto che simili parole possono produrre effetti gravissimi. Ma attendiamo che tutto il centrodestra, a partire dal sindaco, condanni le espressioni usate contro la nostra capolista e prenda chiaramente le distanza da quanto accaduto”.