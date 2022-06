Crosetto, l'Italia è sul baratro

"Da due mesi le imprese agricole non trovano raccoglitori per la frutta. Il motivo? Un guasto al sistema informatico del ministero degli Interni: questo non è un Paese civile. In Italia lo stipendio medio è leggermente sceso in 20 anni, al netto dell'inflazione, mentre in Germania è cresciuto del 30%. Significa che siamo sempre più poveri, creiamo sempre meno ricchezza. Significa che siamo in emergenza". Così Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, ex sottosegretario alla Difesa, impegnato oggi a Cuneo in un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Franco Civallero. "La recessione di cui ora si parla - ha aggiunto - era in corso già prima, subito dopo la pandemia, ma adesso con la guerra in Europa l'Italia è sul baratro: il Governo non puo' sbagliare le scelte dei prossimi mese e anni. Perché questo è il Paese dove conviene meno al mondo fare impresa, dove ci sono le condizioni peggiori. Si vede con la carenza di manodopera in tanti settori".