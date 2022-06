Carabinieri: 3.300 arresti e quasi 32.000 denunce in un anno

Oltre 3.300 arresti e quasi 32.000 denunce. È il bilancio dell’attività condotte nell'ultimo anno dai carabinieri in Piemonte e Valle D'Aosta. I dati sono stati resi noti in occasione della festa dell'Arma. Tra le indagini emerge quella condotta a Torino dalla Compagnia San Carlo, tra settembre 2020 e maggio 2021, nei confronti di tre cittadini di etnia sinti, responsabili di almeno 53 furti in abitazione e su autovettura, due dei quali arrestati. Tra settembre 2018 e maggio 2021 i militari del nucleo investigativo di Torino, in collaborazione con il Ros, il nucleo investigativo di Locri e forze di polizia estere, hanno catturato in Brasile due latitanti, di cui uno inserito nell'elenco di quelli di massima pericolosità, esponenti di spicco della 'ndrangheta. Tra maggio 2018 e aprile 2021 un'inchiesta su un sodalizio dedito alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che si è concluso con 14 arresti in flagranza, l'esecuzione di 6 provvedimenti cautelari. Nell' operazione sono stati sequestrati 142 chili di marijuana, 21 di hashish, 15 grammi di cocaina e circa 40.000 euro in contanti, un'arma da fuoco con relativo munizionamento, risultata rubata. Quindici le misure cautelari che i militari dell'Arma della Compagnia Oltre Dora hanno eseguito tra novembre 2020 e settembre 2021, in un'operazione contro reati contro il patrimonio. Recuperata la refurtiva per un valore di 1,2 milioni di euro. Infine, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino, da giugno 2017 ad aprile 2022, ha disarticolato un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti. L'operazione si è conclusa con l'arresto di 8 persone e il sequestro di 30 chili di cocaina.