Egitto: Torino si schiera con l'attivista Alaa Abd-el-Fattah

Anche la Città di Torino si schiera con Alaa Abd-el-Fattah, l'informatico, blogger e attivista egiziano incarcerato al Cairo in sciopero della fame da 66 giorni per protestare contro le condizioni detentive a cui è sottoposto. Oggi in Comune si è tenuta un'iniziativa di solidarietà e per chiedere di salvare la sua vita, incontro sotto l'egida dalla presidenza del Consiglio comunale e promosso da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Merz, Amnesty International Italia, con la collaborazione di hopefulmonster editore. "Siamo qui - sottolinea la presidente della Sala Rossa, Maria Grazia Grippo - per richiamare l'attenzione del Consiglio, dell'opinione pubblica e dei rappresentanti istituzionali del territorio sulla drammatica situazione del giovane attivista, considerato a pieno titolo un prigioniero di coscienza. È un cammino di consapevolezza sui diritti che rivendico e che vorrei oggi continuare a portare avanti". In suo sostegno è anche partito a livello nazionale una staffetta di digiuno solidale che vede già coinvolte decine di persone.