Musei Reali di Torino capofila del progetto Ue Synopsis

Nasce un corso di formazione online per specialisti europei in storytelling finalizzato al fundraising culturale, un settore ritenuto sempre più fondamentale, frutto di un lavoro di squadra iniziato nel 2019 per il progetto europeo Synopsis, di cui sono capofila i Musei Reali di Torino e che vede coinvolti soggetti economici e culturali di Belgio, Spagna e Grecia. "L'obiettivo - spiega Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama -Museo Civico d'Arte Antica - è definire un nuovo ruolo professionale nell'ambito del patrimonio culturale e sviluppare un’opportunità di formazione e di lavoro nell'ambito della protezione e del patrimonio culturale e museale. Un progetto che ha anche un valore educativo mirato a sviluppare negli aspiranti operatori, ma anche nei cittadini la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale". La direttrice e il responsabile del Foundraising del Musei Reali, Enrica Pagella, e Gabriele Cresta hanno sottolineato come il "progetto risponda alle sfide del futuro" e come alla base di esso ci siano studi su alcune buone pratiche di musei italiani tra i quali lo straordinario crowfunding che nel 2013 consentì l'acquisto per Palazzo Madama del servizio di porcellana appartenuto alla famiglia Taparelli d'Azeglio, la campagna di membership 'Donizetti Revolution' promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e il progetto per l’accessibilità museale a tutti del Museo Gypsotheca Antornio di Possagno. Il corso sostenuto dalla Fondazione Crt, da tempo attiva nel settore del foundraising culturale, è gratuito sul sito cultural-storytelling.eu e diviso in 4 moduli: Storytelling, Foundraising, Digitale e Simulazione di campagna.