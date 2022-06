Piemonte: da Regione 2 mln per messa in sicurezza territorio

La Regione Piemonte investe oltre 2 milioni per opere di messa in sicurezza del territorio. La somma finanzierà 20 interventi in 14 Comuni e 3 Province. I contributi sono destinati al sostegno delle amministrazioni locali che non riescano a fronteggiare con risorse proprie i danni al patrimonio pubblico causati da calamità naturali. Si potranno così realizzare lavori di somma urgenza e di ripristino di opere a rischio come la messa in sicurezza di edifici, il ripristino della viabilità, la sistemazione di strade, e la sistemazione idraulica di tratti d'acqua con il rifacimento di ponti, strade e canali. "Con questi contributi - sottolineano il governatore, Alberto Cirio, e l'assessore alle Opere pubbliche e Difesa del Suolo, Marco Gabusi - si riescono ad avviare e portare avanti lavori attesi anche da molto tempo, ma che non riescono ad essere realizzati per mancanza di coperture economiche". Sul totale di 2 milioni e 117.547 euro, all'Alessandrino sono destinati 378 mila euro per 3 interventi a Denice e Malvicino e 1 intervento in riferimento alla Provincia di Alessandria; 370 mila euro vanno all'Astigiano per 3 interventi a Mombercelli, Portacomaro e San Damiano d'Asti. Nel Biellese 2 interventi nei Comuni di Campiglia Cervo e Cossato e altri 2 nella Provincia di Biella per un totale di oltre 353 mila euro. Il Cuneese riceve 361 mila euro per 5 interventi di cui 3 a Melle, Sampeyre e Sinio, e 2 legati alla Provincia. E ancora, 2 interventi sono nel Torinese a Lanzo e Locana per 275 mila euro, 1 intervento a Varzo nel Vco per 280 mila euro, e 100 mila euro per Fobello nel Vercellese.