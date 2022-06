Sanità: Nursing Up, Piemonte primo a stabilizzare i precari

"La Regione Piemonte, a quanto pare, è la prima in ordine di tempo che ha deciso di rendere concreta la tanto attesa stabilizzazione degli operatori sanitari. Siamo di fronte a un momento importante per la sanità italiana, anche se strettamente collegato a un territorio circoscritto". Così Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, facendo riferimento all'accordo tra Regione Piemonte e sindacati per la stabilizzazione di oltre mille precari entro il 2023 in ambito sanitario. "La speranza concreta - aggiunge il sindacato di categoria - è che anche altre Regioni seguano il medesimo esempio, affinché la valorizzazione degli infermieri non diventi una corsa a ostacoli, con un traguardo fantasma che sarebbe di fatto irraggiungibile. Tutto questo non è possibile: non lo è per i professionisti della sanità e non lo è per i cittadini, che meritano di godere di un sistema efficiente e incentrato sulla qualità di chi è in grado di mettere a disposizione della collettività la propria esperienza, le proprie conoscenze, il proprio spirito di sacrificio per la causa". "Non dimentichiamo - conclude De Palma - che c’è una parte del personale che non rientra nei parametri fissati dalla norma. Per questi, che sono oltre 500, si è deciso di prorogarli tutti in servizio fino a fine anno, finanziando questo intervento con soldi della Regione, circa 8 milioni".