Coldiretti: Bruno Mecca Cici eletto presidente Torino

"In un momento di crisi globale anche il settore agricolo è sotto attacco e dobbiamo difenderlo. La pandemia prima e ora cento giorni di guerra nel cuore dell'Europa stanno condizionando anche l'agricoltura italiana. In agenda ho calendarizzato incontri zonali con gli agricoltori di tutte le zone del torinese. Occorre stare vicino ai soci. Condividere i loro problemi. Maturare insieme proposte in difesa del settore". Queste le parole di Bruno Mecca Cici, appena eletto presidente di Coldiretti Torino. La nomina è arrivata lunedì sera, 6 giugno, durante l'assemblea elettiva, riunita in sala Londra, al Centro congressi Lingotto, a Torino. Il mandato dura cinque anni e il neopresidente succede a Sergio Barone.