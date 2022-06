Sanità: Pd, bene intesa tra sindacati e Regione Piemonte

"Abbiamo sollevato con insistenza la questione dei precari del Covid in Piemonte, anche durante eventi pubblici recenti con operatori del sistema socio-sanitario. Siamo contenti che finalmente ci sia un'intesa tra Regione e sindacati volta a stabilizzare coloro che corrispondono ai requisiti di legge". Così Paolo Furia, segretario regionale Pd del Piemonte, e Raffaele Gallo, capogruppo Pd Regione Piemonte, a proposito della stabilizzazione di oltre mille precari in ambito sanitario, annunciata il giorno precedente con un accordo tra sindacati e Regione Piemonte. "Il problema del personale in campo sanitario - aggiungono - non si esaurisce qui, anzi, rimane comunque una situazione di deficit, che si ribalta sui servizi ai cittadini. Grazie agli interventi del ministro Speranza e del Pd a livello nazionale, nel 2022 ci saranno 2 miliardi in piu' di risorse, che ricadranno in parte anche sul Piemonte per assunzioni e miglioramento del sistema sanitario. Risorse che aiuteranno il Piemonte e le casse della nostra Regione, che risultano affaticate anche a causa di scelte non sempre condivisibili della Giunta Cirio. Inoltre sempre il ministro Speranza e il Pd hanno aumentato i tetti di spesa alle aziende sanitarie per assumere personale". "L'impegno del Pd per la sanità è nei fatti - concludono - ed è costante da molti anni. Anche il centrodestra è al governo, quindi ci aspettiamo che il presidente Cirio e l'assessore Icardi facciano la loro parte anche presso i loro stessi riferimenti di partito a livello nazionale, magari occupati nei ministeri economici, per arrivare al risultato che tutti ci aspettiamo per la sanità pubblica".