Scoppio Quargnento: ripreso processo,si decide su concordato

E' ripreso questa mattina in corte d'appello, a Torino, il processo nei confronti di Giovanni Vincenti e della moglie Antonella Patrucco, condannati in primo grado a trent'anni di carcere per omicidio volontario plurimo con dolo eventuale perché ritenuti responsabili dello scoppio, nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019 di una cascina a Quargnento, nell'alessandrino, dove morirono tre vigili del fuoco. Secondo l'accusa la coppia avrebbe fatto crollare la cascina per riscuotere il premio dell'assicurazione. Lo scorso marzo l'udienza era stata rinviata perché i legali della difesa avevano presentato la richiesta di concordato in cui verrebbero riuniti tutti i reati, anche quelli minori, con patteggiamento a 27 anni. La coppia aveva inoltre annunciato la rinuncia al ricorso in Cassazione. Oggi la corte dovrà esprimersi sul concordato. In aula sono presenti alcuni familiari delle vittime.