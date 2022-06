Università Torino riconosce personale in transizione genere

L'Università di Torino, che riconosce gli studenti in transizione di genere con l'introduzione del doppio libretto universitario dal 2003, ha esteso il riconoscimento a tutto il personale. Dal 2013 è infatti prevista per gli studenti una nuova procedura per la fruizione dei servizi telematici e informatici sulla base di "un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile" per il rilascio di smart-card, account di posta elettronica e targhette identificative. Tale identità, "inscindibilmente associata a quella riferita all'identità anagrafica legalmente riconosciuta", può ora essere adottata anche da tutto il personale dell'Ateneo. Lo ha sottolineato il rettore Stefano Geuna, in occasione della presentazione del prossimo Torino Pride. "Poniamo in essere - spiega Geuna - le misure di protezione per le persone che abbiano la necessità all'interno dell'Ateneo di un nome diverso rispetto a quello anagrafico. Una scelta per garantire il benessere psico-fisico di coloro che studiano e lavorano in Ateneo e per favorire la realizzazione di un ambiente inclusivo. Siamo stati i primi in Italia a introdurre doppio libretto e carriera alias per gli studenti: questo è un ulteriore passo nella battaglia contro le discriminazioni". Il riconoscimento temporaneo di una identità alias può essere adottato anche per gli ospiti dell'Ateneo che in occasione di attività seminariali, convegni, cicli di lezioni o altre iniziative intendano utilizzare su locandine, cartellino identificativo e materiale informativo un nome alias scelto in sostituzione dell'identità anagrafica ufficiale.