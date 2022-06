Lavoro: Confagricoltura, ferme 334 pratiche per stagionali

Asti Agricoltura denuncia il problema del blocco della manodopera straniera. "In provincia di Asti - segnala l'Area politiche del lavoro del welfare di Confagricoltura Asti - in base al Decreto flussi 2021, nel periodo che va dal 1° febbraio al 17 marzo 2022, sono state presentate 334 pratiche di assunzioni di lavoratori stagionali. Pratiche che ad oggi sono ferme per problemi informatici". "Questa situazione sta diventando sempre più critica e fortemente penalizzante per le aziende agricole, i lavoratori e tutta la filiera agroalimentare - affermano Gabriele Baldi e Mariagrazia Baravalle, presidente e direttore Confagricoltura Asti -. Altrettanto urgente è programmare il prossimo decreto, per il 2022".