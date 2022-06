Torino: nell'ex sede della procura un nuovo hotel di pregio

L'ex sede della procura di Torino in via Milano, rimasta inutilizzata dal 2001 col trasferimento degli uffici giudiziari al Palagiustizia, diventerà un hotel di pregio e la Giunta ha approvato la delibera, che dovrà essere votata dal Consiglio comunale e che autorizza la realizzazione della hall dell'albergo nell'attuale portico. L'edificio era stato acquistato nel 2019 dal Fondo Euripide, gestito dalla Finanziaria Internazionale Investments Sgr e il progetto, che mira a ristrutturare l'intero stabile, valorizzandone lo scheletro originario e semplificandone l'involucro esterno in un'ottica più moderna, prevede che il portico sia inglobato all'interno del fabbricato. L'area del porticato permetterà di ampliare la zona lounge e di costruire un vano scale per l'accesso ai vari piani e un ingresso ai piani interrati, dove saranno realizzati i parcheggi sotterranei. I lavori dovrebbero iniziare presumibilmente dopo l'estate, fra settembre e ottobre, per terminare nel primo trimestre del 2024.