I3A: Ricca, coinvolgere don Luca Peyron per comitato Centro

Coinvolgere nel Comitato per il centro di ricerca su automotive e aerospazio legato all'intelligenza artificiale, don Luca Peyron, direttore della pastorale universitaria e del servizio per l'apostolato digitale e primo promotore della candidatura di Torino per il Centro per l'intelligenza artificiale. A proporlo l'assessore regionale all'Internazionalizzazione Fabrizio Ricca, all'indomani dell'incontro al Mef che ha definito i tempi per la costituzione del nuovo ente. Una notizia salutata positivamente da Ricca, secondo il quale "ora, anche per segnare la volontà di conferire un approccio ontologicamente originale a questo settore", si dovrebbe pensare a inserire "una figura di alto profilo teorico per la stesura dello Statuto dell'ente. L'idea di fornire un approccio interessato anche all'aspetto etico dell'AI - aggiunge - farebbe propendere per il coinvolgimento di Don Luca Peyron, figura della società civile che da subito si è distinta per portare a Torino il Centro e che si è spesa per conferirgli quell'anima più profondamente complessa che la sottrarrebbe dall'essere mero accessorio della produzione industriale. La partita per l'AI - conclude - ha bisogno di contributi trasversali che garantiscano una crescita organica e sostenibile".