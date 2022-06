Stellantis: Fiom, nuovo sciopero alle Carrozzerie Mirafiori

Un nuovo sciopero è stato effettuato oggi, giovedì 9 giugno, alla Carrozzeria di Mirafiori. Lo rende noto la Fiom che indica come motivazione "le insopportabili condizioni di lavoro nelle linee di montaggio a cui non sono ancora state trovate delle risposte". "Facciamo un appello al buon senso. Le persone non fanno sciopero se non ci sono forti motivazioni. Per arrivare a questo punto vuol dire che l'elastico è stato tirato troppo da parte dell'azienda che a questo punto deve convocare i rappresentanti sindacali e discutere con loro le soluzioni da adottare. Non è possibile andare avanti in questo modo, serve dialogo e confronto per trovare punti di equilibrio in grado di rispondere positivamente alle esigenze di produzione, ma anche a quelle legittime delle lavoratrici e dei lavoratori", commentano Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino e Gianni Mannori, responsabile di Mirafiori per la Fiom.