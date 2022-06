Università Torino, torna summer school italiano per stranieri

Dal 6 al 28 luglio 2022, torna "Italiano, arte e cultura", la Summer School di italiano organizzata dal Comitato Torino Università Estate (Tue) dell'Università di Torino, in collaborazione con il Centro linguistico di ateneo Cla-UniTo e la Città di Torino. Le iscrizioni sono aperte online fino al 30 giugno. La Summer School si rivolge a persone di tutte le età e di tutto il mondo: studenti internazionali o in mobilità Erasmus, dottorandi, visiting professor, ma anche a tutte le persone interessate allo studio della lingua italiana con un'esperienza internazionale. I corsi intensivi di lingua, tenuti da docenti universitari qualificati, saranno affiancati da attività culturali: seminari di approfondimento, visite, gite fuori porta, degustazioni e tante altre opportunità per scoprire e apprezzare pienamente il territorio piemontese. I corsi di lingua sono organizzati per tutti i livelli di competenza dal principiante all'avanzato con programmi didattici costantemente aggiornati e adattati alle esigenze dei partecipanti. I docenti saranno affiancati da un gruppo di studenti tutor del Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne di UniTo.