Ucraina: sì ministero a 100 posti in più accoglienza Torino

Torino avrà a disposizione 100 posti in più del Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) della Città, rivolto a persone richiedenti asilo e rifugiate, con un finanziamento annuale di oltre 1,6 milioni di euro. Il ministero dell'Interno ha infatti approvato l'ampliamento del Sai cittadino per il quale il Comune si era candidata nei mesi scorsi per rispondere all'emergenza umanitaria dovuta alla guerra in Ucraina. Il progetto Sai della Città di Torino, terzo per importanza a livello nazionale dopo Bologna e Roma, comprende attualmente 505 posti di accoglienza ordinari, 36 rivolti a persone con disagio mentale e disabilità e 112 destinati a minori non accompagnati. Con l'aggiunta di ulteriori 100 posti ordinari si arriva così a 753 posti di accoglienza.