Prezzi: protesta "pentole vuote", manifestazione a Torino

Pentole vuote, coperchi che sbattono: decine di persone hanno partecipato al presidio in piazza Castello davanti alla Prefettura per denunciare gli aumenti dei prezzi di beni e servizi, delle bollette. Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura. La manifestazione “Pentole vuote” è stata indetta contro il carovita in molte piazze italiane dalle associazioni dei consumatori. Le associazioni dei consumatori Vedono al governo misure per contrastare i rincari e "di sospendere le società che aumentano i prezzi in modo fraudolento".