Scritta "sindacati nazisti" su sede Uil Novara

Sono in corso indagini da parte della Digos della polizia in merito a una scritta ritrovata questa mattina sul muro della sede Uil a Novara, in viale Dante. La scritta, a vernice spray, recita "sindacati nazisti", con accanto il simbolo No Vax. La questura è intervenuta attorno alle 8, quando i dipendenti della sede sindacale hanno segnalato la scritta, non presente ieri sera e presumibilmente tracciata nella notte. I reati per cui sta indagando la Digos sono diffamazione e imbrattamento. Sulla vicenda si registra un comunicato di solidarietà alla Uil da parte della Ust Cisl del Piemonte Orientale "per i gravi atti vandalici subiti alla sede di Novara", con cui "condanna con forza ogni atto di vandalismo perpetrato nei confronti del sindacato, che rappresenta da sempre un presidio di democrazia nel nostro Paese". In città sono presenti altre scritte No Vax su muri di scuole e alla sede dell'Asl, ma risalgono a mesi fa.