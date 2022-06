Lavoro: 31.520 assunzioni previste, 6.000 meno di un anno fa

Sono 31.520 le assunzioni previste dalle imprese piemontesi a giugno, quasi 6.000 in meno dello stesso mese dell'anno scorso a causa di un rallentamento della domanda di figure professionali soprattutto nell'industria manifatturiera e nelle costruzioni. Nel trimestre giugno-agosto il numero dei contratti previsti sale a 82.050, circa 5.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono alcuni dei dati del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Il 72% delle assunzioni riguarderà lavoratori dipendenti, il 20% lavoratori somministrati, l'1% collaboratori e il 7% altri lavoratori non alle dipendenze. La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato (66%), seguiti da quelli a tempo indeterminato (21%) e dai contratti di apprendistato (8%). Il 15% interessa laureati e il 29% diplomati. Sono sempre i servizi a richiedere più lavoro con 21.730 entrate, il 69% del totale (3.610 in meno rispetto a giugno 2021). L'industria prevede 9.800 entrate, circa il 31% della domanda totale del mese con un calo di 2.370 entrate rispetto a giugno 2021: 7.190 riguarderanno il comparto manifatturiero e 2.610 quello edile. Il comparto turistico prevede 12.340 assunzioni nel trimestre. Il 28% dei contratti previsti a giugno in Piemonte sarà destinato a professioni commerciali e dei servizi, il 21% a dirigenti, specialisti e tecnici. Il 34% interesserà giovani con meno di 30 anni; percentuale che sale al 44% per l'area commerciale e della vendita e scende al 31% per l'area amministrativa. A giugno in 43 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, superiore alla media nazionale (39%). La mancanza di candidati è la motivazione più segnalata dalle imprese (28%), seguita dall'inadeguata preparazione (11%).