Torino: sospesa licenza a bar dopo rissa

Per iniziativa della questura è stata sospesa per 10 giorni, a Torino, la licenza a un bar in via De Sanctis, nel quartiere San Paolo. Il provvedimento è arrivato in seguito a lite scoppiata giovedì sera tra due clienti, uno dei quali è stato poi trasportato al Pronto Soccorso con una prognosi di 10 giorni. L'intervento delle Volanti aveva permesso di identificare anche gli avventori presenti nel bar, alcuni dei quali risultati con precedenti: da qui la sospensione della licenza. Controlli nel quartiere San Salvario hanno inoltre portato a multe per un ammontare di 36mila euro per violazioni amministrative da parte di market, gastronomie e ristoranti. In via Nizza è stata individuata una attività abusiva di somministrazione di bevande all'interno di una abitazione privata: sei persone sono state identificate e multate per quattromila euro.