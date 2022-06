Auto: Cingolani: "Elettrica è costosa, non tutti possono permettersela"

"In Italia ci sono 40 milioni di auto di cui 12 milioni sono veicoli inquinanti. La cosa da fare subito sarebbe quello di aiutare gli italiani a cambiarle con vetture Euro 6 e ibride. L'impatto per l'inquinamento sarebbe immediato e altissimo. A parità di autovetture l'elettificazione costa circa 12-13 mila euro in più. L'auto elettrica è di nicchia, chi se lo può permettere ci sarà sempre, certamente non è a larga distribuzione e non tutti possono permettersela. Noi potremmo avere tutti domani in regalo delle auto elettriche, ma le batterie di queste auto le ricaricheremmo con elettricità che in larga misura ancora oggi è prodotta bruciando gas o carbone". Lo sottolinea il ministro della Transazione energetica, Roberto Cingolani, in un'intervista alla Festa dell'Innovazione de Il Foglio in corso a Venezia, in merito allo stop europeo alla produzione di vetture con motori endotermici.