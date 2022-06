Clima: Molinari (Lega),Letta-Pd filocinesi distruggono automotive

"Letta e il Pd votano in Europa per smantellare l'automotive italiano facendo perdere migliaia di posti di lavoro in tutto il Piemonte a favore della Cina in nome di una falsa sostenibilità visto che la Cina inquina più di Usa, India, Russia e Giappone messe insieme. Poi scopriamo che lo stesso Letta nel recente passato, come raccontato da diverse fonti giornalistiche, è stato co-presidente di ToJoy Western Europe, la consociata di ToJoy, gruppo cinese impegnato su molti fronti. Rapporti che certo alimentano i nostri sospetti. Non vorremmo che dietro al tema dell'ambiente, ci sia un disegno per smantellare l'Italia e favorire la Cina". Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.