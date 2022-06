Incidenti stradali: tre feriti nel Vercellese

E' di tre feriti il bilancio di due incidenti stradali che si sono verificati all'alba di stamani nel Vercellese. Al casello di Vercelli Ovest della A4 Torino-Milano, in direzione Santhià, due vetture, di cui una alimentata a gpl, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Dalle automobili sono state estratte due persone, che sono trasportate in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea dal 118. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Attorno alle 5 una squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta sulla provinciale 8 tra Roccapietra di Varallo e Quarona, in Valsesia, per un'autovettura uscita di strada. Il guidatore ha riportato gravi ferite ed è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere stato soccorso dai medici del 118.