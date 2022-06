Anaao-Assomed, Rivetti riconfermata segretario Piemonte

Ieri, sabato 11 giugno, durante il 9° Congresso regionale Anaao-Assomed, sono state rinnovate le cariche sindacali regionali e la Dott.ssa Chiara Rivetti è stata eletta e riconfermata alla guida del maggiore sindacato dei medici ospedalieri in Piemonte. "Gli anni che dovremo affrontare saranno anni determinanti per la sopravvivenza del sistema sanitario pubblico e universalistico per come lo conosciamo" ha detto Rivetti dopo la nomina. "I momenti di crisi, come ora con il drammatico conflitto in Europa, che segue la gravissima pandemia Covid-19, obbligano a tagli e storicamente indeboliscono i settori già più fragili, dunque la sanità. Fare sindacato con serietà e passione richiede tempo, energie e spesso crea conflitti con le Direzioni, ma in cambio regala l'impagabile soddisfazione di fare la cosa giusta: difendere i diritti dei colleghi. E quando non sapremo quale strategia sindacale adottare, penseremo a cosa è meglio per i pazienti".