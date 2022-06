Comunali: Lo Russo, auspico maggior partecipazione possibile

"Auspico la maggior partecipazione possibile al voto e, certamente, un voto ordinato. Ovviamente, da esponente del centrosinistra, spero che prevalgano i candidati del centrosinistra, in maniera tale da poter dare anche nei prossimi anni una spinta ancora maggiore come città metropolitana alle iniziative che abbiamo in campo". Così il sindaco metropolitano di Torino, Stefano Lo Russo, uscendo dal seggio dove ha votato per il Referendum, a proposito delle elezioni comunali che interessano 28 Comuni della provincia di Torino, di cui 2 sopra i 15 mila abitanti, Chivasso e Grugliasco. "Faccio in bocca al lupo a tutte le candidate e candidati", conclude Lo Russo.