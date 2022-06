Referendum: Torino, alle 12 affluenza intorno al 4,6%

Si attesta intorno al 4,6% a Torino l'affluenza alle urne per i cinque referendum in materia di giustizia. Lo si ricava dai dati diffusi dall'Ufficio elettorale. Per il referendum sulle misure cautelari e sulla cosiddetta "Severino" viene comunicata un'affluenza del 4,69%. Per gli altri tre è al 4,68%.