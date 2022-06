Alessandria, alle 12 affluenza oltre il 15,20%

Supera il 15% alle 12 l'affluenza ad Alessandria per l'election day. In città, oltre che per i referendum in materia di giustizia, si vota per il sindaco e il consiglio comunale. Per i referendum la percentuale oscilla, a seconda del quesito tra il 15,22% e il 15,26%. Per l'elezione amministrativa arriva a quota 15,51% e la differenza - spiegano a Palazzo Rosso - è nel fatto che sono chiamati alle urne anche i residenti stranieri.