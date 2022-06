Referendum: Torino, risultati finali

Questi i dati finali dello scrutinio per i 5 referendum di ieri, domenica 12 giugno, secondo quanto è stato comunicato dall'ufficio elettorale. 1° Referendum. Sì 48,06 %, No 51,94 % - Affluenza 15,89% Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (Scheda di votazione di colore rosso) 2° Referendum. Sì 50,59 %, No 49,41 % - Affluenza 15,88% Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale (Scheda di votazione di colore arancione) 3° Referendum. Sì 70,54 %, No 29,46 % - Affluenza 15,88% Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati (Scheda di votazione di colore giallo) 4° Referendum. Sì 68,89 %, No 31,12 % - Affluenza 15,87% Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte (Scheda di votazione di colore grigio) 5° Referendum. Sì 69,69 %, No 30,31 % - Affluenza 15,87% Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (Scheda di votazione di colore verde).

Gli elettori erano 633.586, di cui 335.399 femmine e 298.187 maschi. Le sezioni elettorali in tutto il territorio cittadino sono state 919 per un totale di 2.878 scrutatori nominati. Sono stati inoltre attivati 40 seggi speciali, cioè quelli costituiti da un presidente e due scrutatori, nominati appositamente perché gli elettori sono ricoverati in luoghi di cura con più di 100 posti letto e 41 seggi "volanti" dove il presidente, il segretario e uno scrutatore sono andati a raccogliere il voto in luoghi di cura con meno di 100 posti letto o al domicilio, con gli altri 3 componenti (tra cui il vicepresidente) rimasti in sezione. I torinesi che hanno avuto la possibilità di votare per la prima volta sono stati 4.091 (1.984 femmine e 2.107 maschi) e quelli che hanno compiuto 18 anni il 12 giugno, sono 16. I centenari sono 360 (310 femmine e 50 maschi). I compensi esentasse, previsti dalla legge, sono presidenti 262 euro, scrutatori-segretari 192 euro, scrutatori di seggio speciale 53 euro e presidenti di seggio speciale 79 euro.