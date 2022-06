Papa a giovani centro estivo Valsalice, lasciatevi condurre bene

"Lasciatevi condurre bene, avanti… e sempre guardando oltre, per camminare verso l'Orizzonte". Così Papa Francesco in un videomessaggio ai bambini che frequentano il centro estivo Valsalicestate, al Liceo Valsalice di Torino. Aperto da oggi al 15 luglio, quest'anno accoglie anche un gruppo di giovani dall'Ucraina. Attiva anche una "scuola di italiano" con una docente madrelingua ucraina. L'animazione dei più piccoli è affidata agli allievi del liceo salesiano, che hanno così una occasione di crescita e di maturazione. Ogni settimana sono previste due uscite (parchi acquatici e parchi naturali) e momenti di animazione, preghiera, laboratori e giochi presso il cortile del Liceo. "Valsalicestate conta sul sostegno di molti benefattori, che consentono in questo modo di aiutare le famiglie che non possono permettersi di pagare l'intera quota d'iscrizione", spiegano gli organizzatori.