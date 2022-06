Ucraina: cento profughi rimpatriati da Torino

Con i cento profughi (metà dei quali bambini) partiti ieri alle 12,30, a bordo di due pullman da piazza Castello a Torino è entrato nel vivo il programma di rientro delle fondazioni Specchio dei tempi e Specchio d'Italia a favore degli ucraini che dopo avere trascorso mesi in Italia, ora sentono il desiderio di tronare a casa. Il progetto prevede nei prossimi giorni partenze anche da Roma e Napoli in sinergia con l'Ambasciata d'Ucraina a Roma. Mentre da Torino le partenze sono state e saranno gestite in stretta collaborazione con il Consolato Ucraino in Piemonte, con il suo staff di volontarie ed interpreti, e con il console Dario Arrigotti. Tante le motivazioni che spingono gli ucraini a rientrare: una parte ha spiegato che "al momento della fuga pensava a un coinvolgimento nella guerra di tutto il Paese, mentre oggi si combatte su un territorio ben delimitato e comunque in meno di un quarto della nazione". C'è poi il desiderio di riunire famiglie che si sono disgregate: molte donne preferiscono ora avvicinarsi a mariti e fratelli impegnati al fronte. Per tanti esiste anche un problema di lavoro: piccole attività in crisi per la mancanza dei titolari, posti di lavoro statali e privati a rischio per il prolungarsi dell'assenza, nonostante le leggi che dovrebbero proteggere chi si è allontanato. Qualcuno, fra chi abita nelle zone più vicine ai combattimenti, ha semplicemente scelto di rischiare, magari andando a vivere nelle campagne adiacenti alle città bombardate.