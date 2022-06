Amazon: il ministro Colao nel centro di distribuzione Novara

Il ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao ha visitato oggi il centro di distribuzione robotica Amazon di Novara, in attività da settembre scorso con 500 dipendenti a tempo indeterminato. A fare gli onori di casa, Stefano Perego, vp Amazon Eu Operations, L'incontro - spiega Amazon - ha rappresentato una nuova opportunità di confronto su alcuni temi centrali per il futuro economico e occupazionale del Paese, quali innovazione e competenze digitali. Dal 2010, Amazon ha effettuato investimenti diretti nelle attività logistiche in Italia per oltre 8,7 miliardi di euro e ha più di 50 sedi in tutto il Paese. L'azienda conta oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato ed è uno dei principali creatori di lavoro in Italia degli ultimi 10 anni. Da un recente studio condotto da Nomisma sull'impatto di Amazon nel territorio, in cui è stato preso in esame il vicino sito logistico di Vercelli, è emerso, per esempio, come a tre anni dall'insediamento, le imprese vicine al centro hanno incrementato il loro giro d'affari con un aumento dei ricavi del 6% (contro il -1,3% delle imprese più distanti) e aumentato il numero dei dipendenti dell'11% (contro il +9% delle imprese più distanti). "Crediamo fermamente che Amazon rappresenti un potente motore di crescita per l'economia italiana. Siamo in prima linea con investimenti, ricerca tecnologica e creazione di posti di lavoro. Un impegno costante i cui risultati ci riempiono d'orgoglio. E' stato un onore oggi poter incontrare il ministro Colao e ribadire la nostra massima apertura al confronto e il nostro pieno supporto per un dialogo costruttivo con le istituzioni nel segno della crescita e della creazione di nuove opportunità per l'Italia" spiega Perego.