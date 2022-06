COMUNALI 2022

Sindaci piemontesi tra conferme e novità

I verdetti nei centri minori. Marengo a Castagnole Monferrato, nell'Astigiano; Isaia a Monterosso Grana nel Cuneese; Capra a Pomaro nell'Alessandrino. AGGIORNAMENTI

In attesa di conoscere l’esito del voto nei tre capoluoghi di provincia del Piemonte, Alessandria, Asti e Cuneo, dove dalle 14 è in corso lo scrutinio, si cominciano a delineare i nomi dei primi nuovi sindaci dei comuni con meno di 15 mila abitanti. In provincia di Alessandria, a Carezzano è stato eletto con 122 voti Franco Guernier con la lista Insieme per Carezzano. Lo sfidante Mario Alvigini con Carezzano Vive ha ottenuto 97 voti. A Pomaro Monferrato eletto sindaco Fausto Capra con 163 e la lista Campanile e Spighe. Non ce l’hanno fatta, invece, gli altri due candidati sindaci, Gian Paolo Lumi per Insieme per Pomaro che ha ottenuto 16 voti e Massimo Doria, candidato di Fiamma Tricolore, 4 voti.

Nell’Astigiano, a Capriglio, con 116 voti è stata eletta sindaco Tiziana Gaeta con la lista Giovani per Capriglio. A Castagnole Monferrato con 370 voti è risultato eletto sindaco Francesco Marengo sostenuto dalla lista Campanile grappolo d’uva e spiga di grano. Fratini Cesare con 310 voti è il nuovo sindaco di Tonco, con In campo per Tonco. A Vesime sindaco con 297 voti è stato eletto Marco Garino con la lista Un paese ci vuole insieme, a Viale con Viale nel cuore ha conquistato la poltrona di primo cittadino Oscar Gavello con 136 voti. A Valfenera il nuovo primo cittadino è Sergio Arisio, eletto con il 52,70% dei voti, che si è imposto sul candidato Massimo Data. A Mombercelli riconfermato il primo cittadino uscente Ivan Ferrero, che si è imposto sullo sfidante Gian Luca Florindo Musso, ottenendo il 68,57% delle preferenze.

Nel Cuneese, ad Argentera, è stata eletta sindaca Monica Ciaburro che con Oggi e domani per Argentera ha conquistato 63 voti. Argentera è anche il centro del Piemonte in cui il referendum ha avuto la più alta affluenza con oltre l’80%. A Brossasco Paolo Amorisco con 502 voti sostenuto da Insieme per Brossasco, a Cravanzana con 188 voti è stato eletto Antonio Iovieno con la lista Uniti per Cravanzana. E ancora, sempre nel Cuneese, a Monterosso Grana è stato eletto sindaco con 175 voti Stefano Isaia con la lista civica Bourgat...in Comune che ha battuto lo sfidante Paul Garrone Laurens con Arbut n’auto modo. A Rittaba sindaco con 58 voti è Giacomo Doglio con la lista Stretta di mano, Simona Quaranta, con Uniti per Rittana, ha ottenuto 16 voti, 2 i consensi per Rosetta Scuteri con Rittana Tricolore, nessun voto per Andra Franceschetti di Italexit e Alfredo Ciccarelli con il Partito Gay Lgbt+.

Nel Verbano-Cusio-Ossola eletti sei sindaci su sette al voto. A Beura-Cardezza si insedia Davide Carigi con 576 voti, il 100%, rappresentante dell’unica lista, Insieme per Beura Cardezza Cuzzego. A Brovello-Carpugnino è stato eletto Davide Inzaghi con 316 voti (74,18%) della lista Obiettivo Comune. A Druogno il primo cittadino è Marco Zanoletti, con 413 voti (100%) della Lista Funghi, l’unica in corsa. A Formazza è stata eletta Bruna Piera Papa, con 181 voti (100%), dell’unica lista, Pomatt. A Gurro il sindaco è Adriano Patritti, con 115 voti (90,55%), della lista Impegno per Gurro. A Tratego Viggiona è stato eletto Sebastian Nicolai, dell’unica lista Coraggio & Futuro, con 210 voti (100%).