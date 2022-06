Intesa Sanpaolo: nasce a Torino Centai, laboratorio Ai

Nasce a Torino Centai, laboratorio per la ricerca avanzata nel campo dell'Artificial Intelligence. Si tratta di una realtà nuova, dotata degli strumenti più avanzati di AI e big data. Centai nasce come società per azioni, partecipata al 49% da Intesa Sanpaolo e controllata per il 51% dalla compagine scientifica, guidata da un Comitato Scientifico di riferimento di alto profilo internazionale, e si avvale di circa cinquanta tra ricercatori e scienziati riconosciuti a livello globale. Il nuovo laboratorio avrà il compito di sviluppare nuove metodologie per l'analisi dei dati e soluzioni avanzate nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale. "La trasformazione digitale e tecnologica del Gruppo avrà Torino come capitale e il nostro Grattacielo si conferma così cuore pulsante dell'innovazione. Un contributo concreto al territorio, un impegno costante verso la formazione e la crescita di nuove professionalità e competenze, un ulteriore passo per rendere il nostro Gruppo leader anche in ambito tecnologico" spiega Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo. La conoscenza oggi si basa sui dati e sul saperli processare in modo intelligente, rapido, efficiente. E' una vera rivoluzione, già in pieno svolgimento", aggiunge Mario Rasetti, Chair del Comitato Scientifico di Centai.