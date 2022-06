Google Cloud presenta 2 nuove basi a Milano e Torino

Google apre due basi in Italia per i servizi cloud. Le nuove Google Cloud Region di Milano e Torino e le potenzialità che offrono per l'economia italiana saranno presentate domani 15 giugno all'evento digitale "Il cloud. Pensato per l'Italia" al MiCo di Milano. Le due basi, spiega Google, ospiteranno infrastruttura cloud per offrire ai clienti strumenti di analisi più intelligenti, servizi di rete, elaborazione, gestione e archiviazione dati e big data e una piattaforma aperta e sicura, collegata alla rete privata di Google, per avere accesso globale a tutti i servizi di Google Cloud Platform. L'Italia è il primo paese nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ad ospitare due Google Cloud Region. Basi di questo tipo sono già presenti in Europa a Londra, Zurigo, Francoforte, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Finlandia. A presentare le Google Cloud Region di Milano e Torino saranno il ceo di Google Cloud, Thomas Kurian, e l'Italy Country Manager della società Fabio Fregi. All'evento parteciperanno, tra gli altri, la viceministra dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e l'amministratore delegato e direttore generale Tim, Pietro Labriola.