Piemonte: Consiglio discute legge Valore Alpino

Il Consiglio regionale del Piemonte ha ripreso questa mattina l'esame sulla proposta di legge di FdI di istituire una Giornata regionale del Valore Alpino, che si aggiungerebbe a quella già esistente a livello nazionale. La discussione è partita fra le polemiche delle opposizioni, che hanno stigmatizzato la scelta di procedere con i lavori nonostante l'assenza di esponenti della Giunta, situazione che si è poi risolta con l'arrivo in Aula dell'assessore con delega ai rapporti con il Consiglio, Maurizio Marrone. La data proposta da FdI è il 16 gennaio, "in ricordo del sacrificio dei caduti durante la ritirata dal fronte russo nel gennaio del '43", ricorrenza che le minoranze sottolineano essere troppo vicina a quella della Giornata nazionale degli Alpini, che ricorre il 26 gennaio, la cui istituzione è stata a sua volta oggetto di recenti polemiche. Il provvedimento, fortemente avversato dalle opposizioni, prevede lo stanziamento di 100 mila euro annui per iniziative di sensibilizzazione, il recupero di rifugi alpini e bivacchi, attività formative per le scuole, e corsi di formazione.