Comunali: Cirio, astensionismo non è colpa degli elettori

L'astensione mi preoccupa tanto, però non riesco a dare colpa a chi non va a votare. È come quelli che hanno un negozio e si lamentano che la gente non entra a comprare, probabilmente dovresti gestirlo meglio. Allora credo sia una riflessione che deve fare la politica, se la gente non va a votare è perché la credibilità della politica in generale deve essere rifondata". Così, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commentando il dato di bassa affluenza alle urne alle elezioni di domenica. Cirio su dice però "convinto che pian piano questo rapporto si possa ricreare. Dopo gli anni in cui tutto ciò che era politica era brutto, era sbagliato - dice -, adesso, piano piano, avendo una politica credibile come stiamo avendo a livello nazionale credo che un po' la fiducia possa ritornare negli elettori".