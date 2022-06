Regioni: Cirio, mio bis? Concentrato su lavoro per Piemonte

"Io sto governando cercando di fare il meglio del mio lavoro, sono concentrato su quello che faccio e una valutazione complessiva si potrà fare solo fra un anno, anche all'indomani delle elezioni politiche. Andiamo avanti per gradi e gradualmente cerchiamo di risolvere i tanti problemi che ci sono". Così, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a chi gli chiedeva della possibilità di una sua ricandidatura per le prossime elezioni regionali del 2024. "Però davvero a me oggi le liste che interessano sono le liste d'attesa della sanità - aggiunge Cirio -, perché entro giugno devo portare il primo risultato del grosso lavoro che stiamo facendo per dare una sanità puntuale ai cittadini, quindi sono concentrato lì. Poi fra un anno mancherà un anno, potremo decidere insieme alla coalizione".