Diritti: diffamazione, medico anti-gay condannata in appello

La Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna a 1.500 di multa per Silvana De Mari, medico conosciuto per le sue tesi anti-gay e no vax. L'accusa, in questo processo, era di diffamazione per un concetto espresso sul proprio blog nel 2017: "il movimento Lgbt vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre di più la pedofilia". Il coordinamento Torino Pride e Rete Lenford si sono costituite parte civile e hanno ottenuto il diritto a un indennizzo.