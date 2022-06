Ambiente: rapporto Arpa, nel 2021 migliorata qualità aria

Migliora la qualità dell'aria in Piemonte. E' quanto emerge dai dati Arpa 2021, presentati questa mattina a Torino. Nell'anno scorso il valore limite della media annuale delle Pm10, 40 microgrammi al metro cubo, non è stato superato in nessuna stazione e il valore massimo si è misurato a Torino, 30. Anche per i superamenti del limite giornaliero (50 microgrammi da non superare per più di 35 giorni) negli ultimi anni si è assistito ad una diminuzione. Ad esempio nella stazione di Torino-Grassi i superamenti sono passati da 264 nel 2000 a 75 nel 2021. Nonostante il netto miglioramento, tuttavia, nel 2021 il limite giornaliero è stato superato in circa 38% delle stazioni. Preoccupa invece l'ozono. "Non abbiamo limiti ma sicuramente siamo oltre i valori obiettivo - spiega il direttore generale di Arpa Angelo Robotto -. Si tratta di un inquinante delicato che, sommato al calore, ci porta a emettere bollettini che tutti devono tenere in considerazione. E' importante auto-proteggersi".