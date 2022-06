Energia: Planet avvia progetto pilota italiano InterConnect

Planet Smart City dà il via al pilota italiano di InterConnect, progetto europeo che ha l'obiettivo di definire uno standard internazionale di protocolli di comunicazione Ict per promuovere l'interoperabilità dei dispositivi Internet of Things (IoT). L'obiettivo è individuare soluzioni digitali per il consumo efficiente dell'energia, Il progetto e' partecipato da 50 tra società, centri di ricerca e università, e finanziato per circa 28 milioni di euro dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020, il programma di finanziamento quadro per sostenere e promuovere ricerca e innovazione. Il Pilota italiano è il primo tra i 7 piloti di progetto a prendere avvio (gli altri sono in Grecia, Francia, Portogallo, Olanda, Germania, e Belgio), pilota per il quale Planet Idea, il Competence Center di Planet Smart City, ha la responsabilità di esecuzione. La sperimentazione parte nel quartiere Moneta, alle porte di Milano (310 appartamenti e 30.000 metri quadrati di superficie) progettato e gestito da Redo Sgr, un nuovo distretto che mette al centro le persone, le famiglie e la socialità. Al progetto hanno aderito i residenti di 30 unità abitative di via Ernesto Moneta 56/60. Tra i partecipanti, anche il Co-Living Moneta, un innovativo servizio residenziale pensato per gli studenti. Planet Idea opererà in collaborazione con Whirlpool Corporation, multinazionale americana degli elettrodomestici, e Ricerca Sistema Energetico, centro di ricerca del gruppo Gse, con il supporto del Gestore Sociale del distretto Moneta e con il patrocinio di R Sgr, la società che ha sviluppato il quartiere Moneta avvalendosi della consulenza di Planet Smart City per l'adozione di soluzioni innovative in diversi ambiti (ambiente, sistemi tecnologici, architettura, innovazione sociale).