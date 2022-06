Verbania, tre progetti per digitalizzare i servizi comunali

Più servizi digitali per una città più smart. Questo l'obiettivo del Comune di Verbania che nei giorni scorsi ha presentato tre progetti dal valore complessivo di 380 mila euro. Fondi che verranno richiesti al Pnrr e che serviranno a dare la possibilità al cittadino, come spiega il sindaco Silvia Marchionini, "di effettuare il pagamento di tutti i servizi dal Comuni, tributi ed eventuali sanzioni utilizzando la piattaforma nazionale PagoPa". Un altro progetto prevede l'adeguamento del nuovo sito comunale con l'attivazione dei servizi per l'accesso agli atti, permessi per assegnazione alloggio, passo carrabile, pubblicazione di matrimonio, parcheggio invalidi". Infine il terzo riguarda la possibilità di accedere a tutti i portali online comunali attraverso Spid e carta d’identità elettronica.