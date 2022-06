Cna: Festival del Compasso Manifatturiero al via al Sermig

È al via questa mattina al Sermig di Torino il Festival del Compasso Manifatturiero, appuntamento nato da una suggestione del presidente di Cna Torino, Nicola Scarlatelli: la considerazione che "nel capoluogo piemontese restando nel raggio di pochi chilometri dal centro gli imprenditori manifatturieri possono trovare tutti i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno per la loro attività". "Il tema - ha spiegato Scarlatelli aprendo i lavori della mattinata - è come conservare questa ricchezza, con lo sguardo rivolto a ciò che sarà. Non cerchiamo soluzioni tampone per questo mese o quest'anno, ma una visione per la città che restituisca a Torino il valore dell'innovazione tecnologica, che è sempre stata la forza della sua manifattura". A Torino, è stato sottolineato, ci sono 20 mila imprese manifatturiere con quasi 800 mila addetti. Si tratta del 9% circa delle imprese totali, ma di oltre il 28% dell'occupazione. Una percentuale che sfiora il 28% è attiva nel settore metallurgico. Ogni piccola impresa o azienda artigiana nell'ambito della propria attività ha relazioni con 66 aziende, soprattutto del territorio. Solo il 15% ha relazioni anche con imprese estere.