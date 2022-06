Università, Edisu Piemonte in Irlanda per vertice globale

Edisu Piemonte al sesto Vertice globale sugli affari e i servizi per gli studenti che si è svolto all’University College Cork, in Irlanda. Un appuntamento di approfondimento e discussione in cui i principali attori del diritto allo studio universitario di diversi Paesi del mondo si sono confrontati su quali azioni mettere in pratica per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze degli studenti e offrire servizi di qualità che nel contempo rispettino i 17 goal dell'Agenda 2030. "Il costante confronto con i colleghi del resto d'Europa e di tutto il mondo è fondamentale per innovare un settore, quello dei servizi agli studenti universitari, che è rimasto statico per troppi anni. Orientamento universitario, internazionalizzazione, sostenibilità e molti altri temi necessitano dello scambio di buone pratiche per guardare al futuro" , ha spiegato il presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti. "Dialogare con le altre esperienze di diritto allo studio e' il modo migliore per elaborare delle strategie globali che possano avere ricadute positive sui singoli territori" ha aggiunto il direttore generale di Edisu Piemonte Donatella D'Amico.