Gallerie d'Italia, boom di visitatori a Torino e Napoli

Oltre trentamila presenze a Torino, più di quarantamila a Napoli. A un mese dall'apertura, le nuove sedi delle Gallerie d'Italia registrano lunghe file di visitatori. Un pubblico di varie fasce di età e di interessi, attratto nel centro del capoluogo piemontese dalla fotografia come da Caravaggio in quello partenopeo. Due nuovi poli museali, in aggiunta a quelli già esistenti di Milano e di Vicenza promossi da Intesa Sanpaolo. L'apertura di Torino e Napoli hanno completato uno dei primi cinque sistemi museali al mondo in campo bancario.