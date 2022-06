Russi (M5s), su ricandidatura Eurovision immobilismo del Comune

Ebu sta valutando di organizzare la prossima edizione di Eurovision nel Regno Unito. Ad ora nessuna decisione è stata presa e questo di conseguenza non esclude Torino, ma non ho visto nessuna proposta da parte della Città in questo senso. C'è un immobilismo totale e un atteggiamento remissivo. Spero non si rovini questa eredità come sta invece avvenendo con Atp Finals. Lo ha affermato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Torino Andrea Russi, in risposta alle mancate comunicazioni da parte della giunta comunale sul tema.