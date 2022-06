Siccità: Grimaldi (Luv), governo chieda intervento Svizzera

"Pare - per ora siamo solo alle dichiarazioni dell'Assessore Marnati - che sia giunta la disponibilità degli operatori del settore idroelettrico all'apertura degli invasi; di sicuro sarebbe una disponibilità da raccogliere, ma per salvare le colture probabilmente non basterà: i nostri invasi sono anch'essi al minimo storico, con una riduzione media del 40 o 50 per cento. Serve davvero un intervento politico che convinca la Svizzera a cedere un po' della sua acqua, come chiedono gli esperti" dichiara il capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione Piemonte, Marco Grimaldi. "Deve intervenire il Governo. I territori non possono essere lasciati soli in questa richiesta di aiuto - prosegue -. In settimana l'esecutivo si riunirà per dare una risposta alla siccità che sta mettendo in ginocchio intere parti d'Italia. Ci aspettiamo coraggio e risposte che non siano sempre una preghiera di sobrietà alle persone; una lettura non più emergenziale, ma strutturale di questi fenomeni, che includa una riflessione su quali colture saranno ancora sostenibili in futuro e sullo sviluppo di metodologie d'irrigazione più efficienti. Serve una revisione urgente dei piani di bacino capace di renderli adeguati alla crisi climatica, con un ripensamento delle colture che riduca soprattutto il mais, grande consumatore di acqua usato per mangime o biogas con conseguenze negative sull'effetto serra. E ci aspettiamo che la Regione coordini le azioni tra i gestori degli invasi e i rappresentanti delle utenze (gli agricoltori in particolare) e incrementi le misure e le risorse per favorire utilizzi virtuosi di risparmio idrico".