Covid: in Piemonte 801 nuovi casi, salgono i ricoveri

In Piemonte sono 801 i nuovi di Covid riportati nell'aggiornamento pubblicato dalla Regione, con un tasso del 9,3% rispetto agli 8.615 tamponi diagnostici, di cui 7.956 test antigenici. Aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva, pari a 8 unità (2 in più rispetto al giorno prima), così come quelli ordinari, che sono pari a 253 (15 in più rispetto al giorno precedente). E' stato registrato un decesso.