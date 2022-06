Siccità: Lo Russo, per risorse idriche serve politica integrata

"Dal Governo ci aspettiamo grande attenzione. La politica delle risorse idriche deve essere una politica integrata, che punta a considerare l'acqua non un bene scontato. Le cose che si possono fare ci sono, serve la volontà politica condivisa per poterle fare". Così, a margine dell'inaugurazione del nuovo sottopasso di corso Grosseto, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a proposito dell'emergenza siccità. "Abbiamo un problema molto rilevante - ricorda - che riguarda la questione dell'approvvigionamento idrico per l'agricoltura, e sono contento che i gestori degli invasi abbiano colto l'invito a rilasciare acqua. L'Italia sconta però un deficit strutturale importante per quanto riguarda la predisposizione di infrastrutture che servono a gestire questo tipo di emergenza - aggiunge -, che ragionevolmente sarà sempre più presente. Dobbiamo rimetterci a pensare alla realizzazione di nuovi invasi e questo va nell'ottica certamente di fronteggiare il cambiamento climatico e le emergenze". Per il sindaco "questo è un tema che va riposto al centro, superando anche un dibattito che negli anni e decenni scorsi è stato molto sterile e ha portato di fatto a impedire la progettazione e la realizzazione di queste grandi opere. C’è poi un secondo livello di interventi che riguarda le reti acquedottistiche - prosegue -, e se Torino è un po' un'eccezione in positivo nel nostro Paese oggi la più grande fonte di dispersione è quella delle reti che devono essere rimodernate. E c’è infine - conclude - un tema che riguarda le politiche di risparmio idrico".