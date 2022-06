Torino: controlli in Barriera Milano, identificate 70 persone

Controlli straordinari di polizia nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Settanta le persone identificate e cinque gli esercizi pubblici dove sono state effettuate verifiche ma non sono state riscontrate irregolarità, nella zona di corso Palermo, via Malone, via Sesia, Corso Giulio Cesare, il Parco Sempione, piazza Derna. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno individuato un alloggio in uso a due cittadini nigeriani, di 28 e 27 anni, irregolari sul territorio nazionale, sospettati di essere spacciatori. Nell'appartamento sono stati rivenuti marijuana per oltre 700 grammi e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. Arrestato anche un 25enne gabonese, sempre per spaccio, il quale avrebbe ceduto, all'angolo fra via Malone e corso Palermo, una dose di marijuana a un altro cittadino straniero. Nell'occasione agenti hanno rinvenuto e sequestrato un pacchetto di nylon contenente altri 12 grammi della stessa sostanza.